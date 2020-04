Il est l'un des visages belges de cette crise sanitaire. L'une de ses voix, aussi. Chaque matin, à 11h, depuis des semaines, le virologue Emmanuel André annonçait au Belges les bonnes et moins bonnes nouvelles liées à l'évolution du Covid-19 chez nous. Avec clarté, transparence et pédagogie.

Mais ce vendredi matin, sa chaise est restée vide. Le porte-parole interfédéral de la crise a annoncé, via Twitter, qu'il allait se retirer pour passer du temps avec ses enfants et réfléchir à ses missions à l'avenir. Un retrait soudain, à quelques heures du conseil national de sécurité. De quoi s'interroger évidemment sur les tensions, dont certains ont déjà fait écho ces derniers jours, entre experts et politiques. Deux mondes qui ont dû apprendre à collaborer dans la précipitation, crise sanitaire oblige.