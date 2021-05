Le ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD) a fait savoir la semaine dernière qu’il allait baisser les tarifs des frais de notaires. Quiconque achète une maison pour 250 000 euros et en emprunte 200 000 paie aujourd’hui environ 5 000 euros de frais divers et de frais administratifs. Van Quickenborne veut surtout rendre ce dernier poste moins cher, même si une réduction de 10 % ou environ 200 euros est peu utile en tant qu’acheteur. Par conséquent, tous les tarifs devront être examinés de près.

Les CEO de ERA, du groupe Dewaele Vastgoed et de Hilleware Vastgoed, représentant ensemble 158 bureaux immobiliers, saisissent l’instant pour aller une étape plus loin. " En Europe, seule l’Italie possède des frais de notaires en moyenne plus élevés que chez nous. Le modèle de base de la vente d’habitation doit être reconsidéré. Le modèle actuel date de 1950 et maintient un monopole, ce n’est pas une situation saine pour un besoin de base comme le logement", déclarent-ils.