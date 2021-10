Ils étaient 61 ce mardi, 64 le lendemain puis 67 ce jeudi. Contre 55 le mercredi 13 octobre, soit il y a un peu plus d’une semaine. Les patients Covid hospitalisés au sein du réseau des cliniques Saint-Luc sont en hausse constante depuis plus d’une semaine, comme dans de nombreux autres hôpitaux en Belgique au vu de la montée actuelle des chiffres de l’épidémie (en augmentation de 53 % ce jeudi par rapport à la période de référence précédente).

"Et il y en a 23 en soins intensifs pour 44 en unité Covid chez nous ce jeudi, précise le Pr Pierre-François Laterre, chef du service des soins intensifs à Saint-Luc. Cela va encore augmenter, on s’y attend. Entre les contaminations et les hospitalisations, on sait qu’il y a toujours huit jours de battement. S’il y a une grosse vague, on peut s’interroger sur la politique vaccinale et les mesures en place alors qu’on avait ciblé au départ 70 % de taux de vaccination comme objectif et que nous sommes au-delà. Mais théoriquement, la vague de patients ne devrait pas avoir la même amplitude qu’en 2020 du fait de l’immunité acquise au sein de la population, on espère en avoir moins."

(...)