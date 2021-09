Un accord de coopération a été trouvé mardi soir permettant aux Régions d’imposer le coronapass aux personnes de plus de 16 ans dans différents secteurs d’activité pour y limiter la propagation du coronavirus. Il sera validé ce jeudi par un comité de concertation électronique. Le gros Codeco du 17 septembre est maintenu, alors que les hôpitaux belges sont passés ce mercredi en phase 1A :(25 % des lits en soins intensifs réservés aux patients Covid). Le pass sanitaire devrait entrer en vigueur le 1er octobre dans la Région de Bruxelles-Capitale. L’extension du pass concernera l’Horeca, des salles de sport, des discothèques, des salles de danse, des bourses et salles de conférences. Pour les événements de grande taille, le Covid Safe Ticket (CST) reste d’application pour les plus de 12 ans. Les commerces ne seront pas concernés.

Cet élément de poids a pourtant failli venir s’ajouter dans la balance. "Nous nous étions mis d’accord sur un cadre sans les commerces", nous indique une source fédérale. Puis , il a été question de les rajouter à l’accord de coopération." Selon nos informations, ce sont Alexander De Croo, Premier ministre, et Elio Di Rupo, qui ont plaidé en faveur de l’ajout des commerces à cette liste, afin d’améliorer la situation dans la capitale.