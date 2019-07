Au fédéral, on est encore loin de voir émerger une nouvelle majorité. Toutefois, petit à petit, la piste d’une "bourguignonne" s’installe à l’horizon. Pour rappel, ce type de coalition reposerait sur la N-VA, la famille socialiste (PS, SP.A) et la famille libérale (MR, Open VLD). Cette formule inédite aurait le mérite d’associer au pouvoir le plus grand parti flamand (la N-VA) et le plus grand parti francophone (le PS). Problème : les socialistes ne veulent pas gérer les affaires de l’État aux côtés des nationalistes flamands qu’ils ont combattus durant la "suédoise". Toutefois, malgré tout, une série de prises de position récentes rendent un peu plus imaginable, ou un peu moins inimaginable, le scénario de la "bourguignonne". La preuve par trois...

