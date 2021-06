Depuis que la Stib a été condamnée pour discrimination à l’égard d’une femme voilée, un vieux débat est remonté à la surface. Le port ostentatoire de signes convictionnels dans les services publics doit-il être interdit ou toléré ? Et dans quelle mesure ? Le MR, isolé, s’oppose à tout étalage de ce genre, l’État se doit d’être totalement neutre. Les partis de gauche (Écolo, en particulier) défendent une ligne plus souple. Au nord du pays, par contre, un relatif consensus règne autour de cette question et c’est la tolérance qui prévaut. Même le président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, a confié se sentir plus à l’aise avec la ligne défendue par le PS plutôt qu’avec celle de son parti frère, le MR, qui serait, selon lui, influencé par la politique française.