La cavale du militaire le plus recherché de Belgique met en cause la circulation de l’information au sein de la hiérarchie militaire et des services de renseignement. Le fait que l'information ait seulement été traitée au niveau du SGRS, sans remonter vers la hiérarchie, n'est pas la seule faille dans ce dossier.

L’affaire Jürgen Conings, ce tireur d’élite toujours en cavale depuis une semaine, démontre aux yeux de tous à quel point les mécanismes de surveillance au sein de la Défense se sont enrayés. L’heure est maintenant aux explications suite à une telle faille dans les plus hauts services de sécurité, faille à laquelle il ne faudra pas écarter le manque de personnel et l’abandon de responsabilités de certains dans la liste des différentes raisons.

(...)