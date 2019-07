L’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a lancé lundi un avertissement à la Belgique pour le maintien de sa productivité. Celle-ci reste parmi l’une des meilleures au monde mais croît trop faiblement, à tel point qu’entre 2007 et 2017, seuls sept des 36 pays de l’Organisation ont connu une croissance plus faible. "Ce n’est pas le drapeau rouge mais le drapeau jaune, c’est un avertissement", a expliqué lundi le secrétaire général de l’OCDE, José Angel Gurria.

Entre 1971 et 1994, le niveau de productivité (c’est-à-dire le PIB par heure travaillée) en Belgique dépassait les 3 %, soit un taux supérieur au reste de l’OCDE et à ses voisins allemand, français et néerlandais. Le rapport s’est inversé entre 1994 et 2007 et la tendance s’est encore accentuée jusqu’en 2017, à la suite de la crise financière. Le taux de productivité est désormais inférieur à 0,5 %.

Si la Belgique avait maintenu le niveau de productivité des années 1980 à 1998, celle-ci serait de 20 % à 25 % plus élevée qu’aujourd’hui. Le problème se ressent particulièrement dans le secteur des services, la majeure partie de l’économie belge, alors que la productivité demeure très élevée dans le secteur industriel.

Dans une étude réalisée à la demande de l’ancien ministre de l’Emploi, Kris Peeters, l’OCDE préconise un plan d’actions : promotion du capital à risque et de l’apprentissage tout au long de la vie mais aussi une régulation de certains secteurs qui freinerait moins la concurrence. Sont ainsi concernés le commerce de détail et certaines professions comme les avocats, les architectes, les notaires ou encore les agents immobiliers. Un autre point vise une plus grande décentralisation de la négociation salariale.