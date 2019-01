Les Belges se sont réveillés ce mercredi sous un joli manteau de plusieurs centimètres de neige. Les conditions hivernales ont provoqué des embarras de circulation en particulier sur les routes du Hainaut, Namur et du Brabant wallon à cause de nombreux accidents. Rouler sur la neige est-il particulièrement dangereux ? Loin de là.

"De manière générale, les accidents restent beaucoup moins graves en cas de neige. De multiples études indiquent que les changements introduits par la neige dans les conditions de circulation, le comportement des usagers et l’importance du trafic, engendrent une augmentation du risque d’accident, mais une diminution de la gravité des accidents, analyse Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Ce sont surtout les automobilistes qui y sont impliqués, et dans une proportion nettement moindre, les piétons. Les cyclistes et les motards, par exemple, ne sortent quasi pas en pareille circonstance."

(...)