La Belgique est une terre de compromis, dit-on. Même pour acter un désaccord profond, il faut un accord… Voyez plutôt. Si les partis ne parviennent pas à s’entendre pour former un gouvernement fédéral, de telle sorte que le retour à la case "élections" s’impose comme ultime recours, même pour cela, ils devront trouver une majorité au Parlement afin de voter la dissolution des chambres. Or "cette majorité n’existe pas, et je ne la vois pas se former dans les semaines à venir", analysait François De Smet, le président de Défi, sur Facebook, vendredi.

La Libre a effectué un coup de sonde auprès des partis francophones.