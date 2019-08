Si le prix de la viande de porc avait atteint un niveau particulièrement bas l’hiver dernier, il s’est peu à peu redressé et atteint même aujourd’hui son niveau le plus élevé depuis 2017. Entre 1,3 € le kilo pour le porc vivant et 1,6 € le kilo pour le porc abattu, "ce sont de bons prix pour nos éleveurs", se réjouit le Boerenbond, syndicat agricole flamand.

C’est encore et toujours la demande asiatique - où les élevages sont touchés par la peste porcine - qui fait ainsi flamber les prix.

La Belgique est toujours sous embargo et ne peut donc exporter vers la Chine depuis qu’une épidémie de peste porcine a touché les sangliers en province de Luxembourg, mais d’autres pays producteurs ne sont pas frappés des mêmes sanctions et exportent massivement vers l’Asie.

Pour approvisionner leurs marchés, ces pays doivent donc se tourner vers d’autres producteurs, ce dont profitent actuellement les éleveurs belges.

(...)