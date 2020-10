L'évolution de la pandémie de coronavirus dans notre pays est inquiétante. Un nouveau comité de concertation aura d'ailleurs lieu ce vendredi. Pourquoi pourrait-il accoucher d'un nouveau lockdown? Analyse.

Un nouveau confinement ou lockdown total n’est pas encore, de manière officielle, sur la table du comité de concertation. Dans les esprits et dans les intentions, par contre, que ce soit au fédéral ou dans les régions, tout le monde en parle. Nous devrions être fixés, dans les quinze jours au plus tard. L’analyse des dernières mesures prises (couvre-feu nocturne, fermeture de l’Horeca) et le suivi des courbes, en particulier celles qui visent les admissions à l’hôpital, seront les juges de paix d’une telle décision.

(...)