Depuis plusieurs semaines, des experts (Jean-Luc Gala, Marc Wathelet, Jacques Brotchi...) insistent sur l’importance de la dispersion du virus par voies aériennes au départ d’un individu contaminé.

Ils mettent parfois même fortement en doute la distance d’1m50 officiellement recommandée. Pour y faire face ou contourner ce risque, le port d’un masque de tissu est vivement recommandé dans les lieux publics. Il est déjà obligatoire dans les transports en commun où cette distanciation spatiale n’est pas possible.

Pour le Dr Jean-Luc Gala (spécialiste en maladies infectieuses – UCLouvain) : "Le masque est destiné à toute personne saine (ou asymptomatique) et il vise à diminuer la transmission du virus par des porteurs asymptomatiques ou faiblement symptomatiques. Le masque porté par deux personnes qui se rencontrent inopinément en rue ou dans une grande surface, "neutralise" en grande partie le risque de transmission virale par une "personne infectée" au bénéfice de toute la société ! C’est donc une protection mutuelle bidirectionnelle. Imaginons deux personnes qui se croisent inopinément dans une grande surface, l’une des deux étant contaminée sans le savoir et l’autre ne l’est pas. Le port du masque empêche la personne contaminée de disséminer le virus. Le port du masque par la personne non contaminée la protège de la contamination extérieure par le virus."

Comme le démontre cette infographie, proposée par le Dr Jean-Luc Gala et André Delvaux (conseiller en prevention et ingénieur en biotech) dans un document en open source, le port du masque diminue drastiquement le risque de contamination lié au contact fortuit entre un "individu infecté (patient source - porteur asymptomatique)" et son vis-à-vis non-infecté.

© Jean-Luc Gala



Voici la relation entre la prévalence du port du masque individuel et la diminution de la transmission virale. Comme clairement indiqué dans les deux graphiques ci-dessous, le port du masque individuel dans les pays asiatiques (Japon, Singapour, Taiwan et Corée du Sud) et chez notre voisin Luxembourgeois, a permis de diminuer le nombre de cas infectés, et donc de décès. Source graphique : http://phico.io/coronavirus, données du 26/04/2020.

© Jean-Luc Gala



Par conséquent, bien que les personnes âgées soient plus à risques que les jeunes, le masque devrait être porté tant par les jeunes que les adultes, car ils peuvent logiquement être un vecteur de transmission de la maladie, même s’ils ne présentent aucun symptôme. Pour les plus petits enfants, par contre, son utilisation est fortement déconseillée à cause des risques d’un usage inadéquat ou dangereux.