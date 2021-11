Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. Encore davantage après une année marquée par la Covid, le courage du personnel soignant et de tous les métiers devenus subitement essentiels et la solidarité dont les Belges ont réussi à faire preuve. Durant cette période, nos journalistes ont été de manière permanente sur la brèche pour vous informer, pour vous faire comprendre l’étrange époque que nous traversions, pour dégoupiller les fake news, pour vous conseiller mais aussi pour continuer à vous divertir.

Aujourd’hui, comme tous les citoyens, La Dernière Heure-Les Sports + est confrontée à la réalité des nombreuses augmentations qui frappent les matières premières.

Les prix de l’énergie, du papier et du personnel représentent plus de 65 % du prix de revient du journal que vous tenez en main. En 2022, le prix du papier va grimper de 50 %, celui de l’énergie de 30 % et l’index va gonfler le prix du personnel de 3 %.

Face à une telle flambée non prévue, nous avons cherché à effectuer des économies notamment en rapatriant en interne des travaux faits à l’extérieur et en augmentant la charge de travail de nos équipes.

Néanmoins, nous ne voulons en aucun cas toucher à la qualité de notre, de votre Dernière Heure-Les Sports +. Nous tenons à conserver la qualité et la quantité de nos équipes. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’augmenter le prix de vente de 0,20 euro pour passer à 2,30 euros les jours de semaine, 2,60 euros le samedi et 2,20 euros le dimanche.

Nous vous remercions de votre compréhension et de continuer à nous faire confiance.

Bonne lecture...