Pratiques d'écoute de discussions confidentielles entre des avocats et leurs clients par une zone de police: "Inacceptable", estiment Van Quickenborne et Verlinden

Belgique

Les ministres de la Justice et de l'Intérieur, Vincent Van Quickenborne et Annelies Verlinden, ont qualifié vendredi de "violation inacceptable de la confidentialité des échanges entre un avocat et son client", les écoutes réalisées, selon le quotidien 'De Tijd' par une zone de police de Flandre orientale.