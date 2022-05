"Depuis plusieurs semaines, nous discutons de trois sujets importants. Mais la direction décide de manière unilatérale de cesser la négociation", explique le syndicat chrétien dans un communiqué.

Selon la CNE, ces points de discussions sont le système de bonus au sein de l'entreprise, la manque de personnel en magasins et la surcharge de travail qui l'accompagne ainsi que le travail du dimanche dans certains lieux de vente. '"Depuis la transformation du centre-ville d'Anvers et Bruxelles en zone touristique, la direction a décidé de ne plus payer de sursalaire pour le travail du dimanche et que le travail du dimanche ne se faisait plus sur base volontaire. Nous ne pouvons accepter cette discrimination entre le personnel de la même entreprise", explique Jalil Bourhidane, permanent à la CNE.

Le front commun syndical a averti la direction de l'enseigne que sans proposition concrète de sa part sur les points de discorde d'ici ce jeudi 5 mai, il passerait à l'action à partir de samedi.

Sports Direct compte, selon son site internet, 34 magasins en Belgique, soit 17 en Flandre, 14 en Wallonie et trois à Bruxelles.