Les derniers chiffres concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique étaient attendus avec impatience, ce mardi 31 mars. Ce lundi, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19, Emmanuel André, annonçait une "diminution de la force de l'épidémie". Les données, communiquées ce mardi par le centre national de crise et le SPF Santé Publique, devaient venir confirmer ou infirmer les premiers signes positifs observés la veille. Qu'en est-il ?

Pic épidémique et saturation des hôpitaux

"Nous voyons un certain nombre de signes encourageants en Belgique quant à un ralentissement de l'épidémie, a réaffirmé Emmanuel André. Mais tous les jours nous voyons encore un nombre important de patients entrer aux soins intensifs". Certains hôpitaux arrivent à saturation, mais il devrait être possible de faire face au flux à l'échelle nationale. "On se rapproche du pic épidémique, a rappelé Emmanuel André. Le travail sera donc plus intense".





Trois zones saturent en termes de capacité médicale

Il y a trois zones dans le pays où le nombre d'hospitalisations arrive à un niveau élevé: Bruxelles, le Limbourg et le Hainaut. Les deux provinces et la région de Bruxelles-Capitale font face à une situation très compliquée, selon le porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19.

Premier décès en Belgique d'un enfant



Une jeune fille de 12 ans a perdu la vie, nous apprennent les experts. "C'est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse, a regretté Emmanuel André. Cela nous rappelle que tous les âges peuvent connaître des complications"." L'état de la jeune fille, testée positive au nouveau coronavirus, s'est détérioré après trois jours de fièvre, a ajouté son collègue Steven Van Gucht. "Nous ne savons pas pourquoi dans certains cas, cela se passe mal. Les situations doivent être étudiées au cas par cas."

C'est "un moment émotionnellement difficile, parce que cela touche un enfant et la communauté médicale et scientifique. Nous pensons à sa famille et à ses proches", a déclaré Emmanuel André.



Phases pour quitter le confinement

Il existe toute une série de mesures qui seront prises pour accompagner la fin des mesures de confinement. "C'est important de le faire car nous voulons que la société reprenne une vie normale petit à petit", a expliqué Emmanuel André.

Quid des personnes contaminées qui rentrent chez elles



Les personnes qui ont dû être hospitalisées connaissent une convalescence qui prend un certain temps. Il y a toute une série d'études en cours pour évaluer le temps que cela prend. Une personne qui rentre chez elle ne représente plus un danger pour son entourage et peut réintégrer petit à petit une vie normale, selon les experts.

Port du masque pas obligatoire

Un médecin a conseillé à la population, ce lundi 30 mars, de porter un masque dans la vie de tous les jours. Steven Van Gucht estime quant à lui que cela dépend du contexte dans lequel les gens se trouvent. "Le port du masque est important pour les personnes qui sont malades et celles qui doivent s'en occuper. La priorité va à cette situation là, a détaillé Emmanuel André. Quand on fait une sortie en famille, que l'on va se promener, cela n'a pas d'utilité".

Limiter au maximum notre cercle de contact



Les experts le répètent: les mesures adoptées jusqu'à présent face au coronavirus sont nécessaires. "Aujourd'hui, nous comprenons tous pourquoi elles existent, a expliqué Benoît Ramacker. SI vous doutez à un moment de savoir si vous pouvez faire quelque chose ou non, il est plus sûr de ne pas le faire". Il est plus que jamais demandé de limiter à tout prix notre cercle de contact.



Une attestation pour passer la frontière



Si vous devez passer la frontière pour des voyages essentiels, les experts vous conseillent d'avoir un justificatif, que ce soit un document de votre employeur ou une attestation médicale.



Des initiatives existent pour vous soutenir dans cette situation



Il est normal dans cette situation d'avoir des sentiments et des émotions qui sont différentes de ce que nous avons l'habitude de ressentir. "Vous pouvez aller chercher du soutien auprès de vos proches mais des initiatives sont également là pour vous aider", a conclu Benoît Ramacker.