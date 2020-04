La terrible nouvelle est tombée ce jeudi soir.

Il s'agit du premier décès d'un policier en Belgique rapporte SudInfo. Michel V. B. était âgé d'une cinquantaine d'années et était originaire de Dixmude. Enquêteur au sein de la DR3, cellule antiterroriste de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Bruxelles, il avait été placé en coma artificiel juste avant le confinement. Le 29 mars dernier, sa femme avait donné des nouvelles de son mari malade: "Il est depuis 19 jours sous assistance respiratoire et dans le coma artificiel. Nous continuons à espérer qu’il survive à ça"

Sandra Eyschen, porte-parole de la police fédérale, a annoncé la nouvelle: "Malheureusement, on peut confirmer qu’on a perdu un collègue qui travaillait à la Police Judiciaire Fédérale de Bruxelles. On s’associe à la douleur de ses proches et collègues. On les soutient de tout cœur"

Le policier laisse derrière lui une femme et deux enfants.