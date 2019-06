Cette fois, ce devait être la bonne. L’élection de Didier Reydners en tant que secrétaire générale du Conseil de l’Europe semblait bien embarquée.

Mais c’est bien la ministre croate des Affaires étrangères Marija Pecjinovic Buric qui a été élue de mercredi soir. “Didier sait encaisser, mais humainement, ce doit être terrible”, nous glisse un proche du clan de Charles Michel. Malgré une brillante et précoce carrière politique (président de la SNCB à 27 ans, ministre des Finances, président du MR, vice-premier ministre etc), le Liégeois de naissance a souvent manqué la dernière marche dans son ascension. Le poste de commissaire européen lui échappe in extremis en 2014, il n’est jamais parvenu à entrer au 16, ni à devenir bourgmestre de Liège, puis d’Uccle.