Les agriculteurs wallons unissent leurs forces pour faire le poids face aux géants de l’industrie agroalimentaire. Plusieurs éleveurs ont présenté hier à Perwez la première coopérative wallonne d’éleveurs de viande bovine baptisée "En direct de mon élevage".

Lancé il y a un an, le groupement réunit à ce jour quelque 100 éleveurs engraisseurs issus des quatre coins de la Wallonie. L’objectif est de mieux maîtriser la commercialisation des animaux en circuit court pour la grande distribution et la boucherie traditionnelle. "C’est une réaction d’agriculteurs pour proposer une alternative à l’industrialisation de la viande bovine", a résumé Yves Perreaux, éleveur ardennais de bovins bio et membre du conseil d’administration.

