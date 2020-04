Trois équipes de la composante médicale de l'armée sont intervenues jeudi dans une maison de repos bruxelloise, la résidence Sainte Gertrude, pour y effectuer des prélèvements d'échantillons auprès des résidents en vue de tests sur leur éventuelle contamination au Covid-19, a annoncé un porte-parole militaire.

Il s'agissait de la première intervention du genre, après les renforts apportés à ce jour dans une bonne douzaine de maisons de repos dans les trois Régions, a précisé ce porte-parole, le commandant Olivier Séverin, à l'agence Belga.

Ces trois équipes, composées à chaque fois d'un ambulancier et de deux infirmiers ou infirmières de l'Hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-over-Heembeek, ont aidé à prélever des échantillons auprès des 138 résidents de la résidence Sainte Gertrude, située à deux pas du palais de justice de Bruxelles et qui dépend du CPAS de la Ville.

Cette intervention avait été demandée le 21 avril par le Service public fédéral (SFP) Santé publique, a ajouté le porte-parole.

Les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS) figurent parmi les lieux les plus touchés par les contaminations au coronavirus SARS-CoV-2, qui a causé en Belgique 6.490 décès recensés depuis le début de l'épidémie.