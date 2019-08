Une opération coordonnée de contrôle routier, regroupant plusieurs services de la Douane, a été mise en place mercredi matin à Cheratte, en province de Liège, avec pour objectif la saisie d'éventuels produits stupéfiants.

Les marchandises (alcool, tabac,...), le carburant et les documents des véhicules étaient également contrôlés par les douaniers qui ont pu, pour la toute première fois, compter sur l'appui d'un drone. Ce nouveau dispositif, à disposition de la douane depuis septembre 2018, va permettre aux équipes mobiles d'être plus efficaces lors de la surveillance ou le contrôle de fraudeurs. L'appui de ce type d'engin va également offrir aux services des Douanes une preuve en cas de contestation des infractions. Il permettra aussi de sécuriser les zones de contrôles comme ce fut le cas ce mercredi.

Cet investissement de près de 92.000 euros, comprenant l'appareil et sa maintenance, les drones d'apprentissage et la formation classe 1 de pilote, s'inscrit dans une logique de modernisation des moyens mis à disposition de la douane pour traquer les fraudeurs de manière plus efficace et discrète.

Ce drone, muni de huit moteurs, dispose d'une sphère mobile à 360°. Une caméra full HD, dotée d'un zoom 30X et une caméra thermique sont intégrées à l'appareil qui pèse quelque 12 kilos.

La Douane, qui compte 11 motards, 23 équipes mobiles et 9 maîtres-chiens, espère accroître rapidement sa force de frappe grâce à la formation de 8 autres agents comme pilotes classe 1 mais aussi grâce à des moyens techniques supplémentaires avec l'achat d'un petit drone, d'un drone intérieur et enfin d'un drone à voilure fixe pour les opérations en mer du Nord pour lutter contre la contrebande maritime.