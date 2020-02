Depuis quelques selmaines, la SNCB déploie petit à petit ses nouvelles voitures à double étage M7. Plus modernes et confortables, ces nouveaux trains étaient très attendus par les navetteurs. D'abord annoncés pour l'automne 2018, puis avril 2019, ces derniers sont finalement arrivés sur le réseau mi-janvier.

Toutefois, si ces trains plus spacieux et confortables font le bonheur de nombreux navetteurs, le quotidien est loin d'être plus simple pour les personnes à mobilité réduite. Et pour cause, en raison de la hauteur d'embarquement, ces trains sont difficiles d'accès pour toutes les PMR.

(...)