La campagne de vaccination est entrée dans une nouvelle phase ce lundi 17 mai en Wallonie. Après la phase 1B (65 ans et plus et comorbidités), s’ouvre la phase 2. C’est donc au tour de tous les Wallons de plus de 18 ans de pouvoir prétendre au vaccin. Qu’en est-il de l’adhésion à la vaccination des jeunes, en particulier des moins de 35 ans ? "Le principe de la solidarité fait que pour atteindre 70 % (seuil d’immunité collective), chaque catégorie doit se faire vacciner", pointe Christopher Barzal, du commissariat Corona. "Mais on ne veut partir d’aucun a priori."