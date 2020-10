Le nouveau gouvernement promet 1 600 policiers supplémentaires par an et plus de diversité. Les syndicats rencontrent la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden ce matin.

La réforme de la norme KUL, celle qui permet les dotations aux zones de police. Le recrutement de minimum 1 600 policiers de plus par an avec un accent mis sur la diversité. La tolérance zéro à l’égard des violences contre les policiers et les services de secours. Voilà quelques-unes des priorités du nouvel accord de gouvernement en ce qui concerne l’Intérieur désormais dirigé par la ministre CD&V Annelies Verlinden.



(...)