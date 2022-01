"Environ 750 enfants ont pu être vaccinés lors de cette phase pilote et 15.000 rendez-vous ont déjà été pris pour cette semaine", précise la porte-parole de l'Agence pour une vie de qualité (AViQ), Lara Kotlar. La vaccination des enfants aura lieu uniquement lors de plages horaires réservées: le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 et le samedi matin jusqu'à midi, sur rendez-vous. "Nous avons souhaité réserver des plages horaires aux enfants pour que cela se passe dans de bonnes conditions", précise Lara Kotlar. "La vaccination des enfants prend plus de temps que celle des adultes et nous avons prévu six minutes par enfant. Les infirmières ont également été briefées." La vaccination des 5-11 ans ne pourra avoir lieu que dans des centres fixes.

L'aménagement des centres de vaccination a également été repensé pour accueillir un jeune public, avec, notamment, l'installation de "décorations ludiques" et la "diffusion d'un dessin animé" pendant l'attente de quinze minutes après la vaccination.

La vaccination est réalisée avec une version pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNtech, en deux doses administrées à au moins 21 jours d'intervalle. La prise de rendez-vous est possible via www.jemevaccine.be ou le numéro gratuit 0800/45 019.

La campagne de vaccination des 5-11 ans à Bruxelles, démarrée le 10 janvier, connaît quant à elle un "début prudent" avec 6% de vaccinés, selon Inge Neven, porte-parole de la Cocom, l'institution en charge de la vaccination Covid en Région bruxelloise.