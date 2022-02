Il y a quatre jours, un tragique accident sur le rail provoquait un vif émoi du côté d'Anvers et à travers tout le pays. Le petit Jesse, 5 ans, originaire d'Hasselt, était mortellement percuté par un train alors qu'il se trouvait dans un tunnel ferroviaire, à quelques encablures des quais de la gare centrale anversoise. Le petit garçon avait échappé à la vigilance de sa maman alors qu'ils se trouvaient dans un fast-food à proximité de la gare. Le temps que la disparition soit constatée et que les recherches soient lancées, il était déjà trop tard.

Un dramatique accident qui n'est malheureusement pas un cas unique en Belgique. Au total, pas moins de 591 intrusions sur le domaine ferroviaire ont été constatées l'an dernier. Avec une issue dramatique pour cinq personnes qui ont perdu la vie, hors acte volontaire, alors qu'elles se trouvaient sur les voies de chemin de fer. "Pour la troisième année consécutive, les intrusions sur le domaine ferroviaire (NDLR : appelées Trespassing) diminuent légèrement, confie Jessical Nibelle, porte-parole d'Infrabel. En 2020, 614 avaient été recensés. On observe donc une baisse de 4% en 2021. Et si les chiffres diminuent, les conséquences restent extrêmement graves."

Les raisons qui poussent les citoyens à traverser les rails sont nombreuses : raccourci pour attraper son train, défi stupide, promenade insolite ou encore le vol de câbles pour les receleurs de cuivre.

Les 591 intrusions recensées l'an dernier ne sont sans doute que l'arbre qui cache la forêt : toutes les intrusions sur les voies ne peuvent être filmées par des vidéos ou constatées par des cheminots et conducteurs de trains. Et celles-ci, outre le danger qu'elle génère, ont aussi un "lourd impact" sur le trafic ferroviaire. L'an dernier, pas moins de 108.988 minutes de retard cumulé ont été causées par des personnes se trouvant de manière impromptues sur les voies. Soit près de 75 jours par an, et 5 heures par jour !

Un acte qui peut aussi coûter très cher à celui le commet : les contrevenants s’exposent en effet à une amende de 300€ (et 500€ en cas de récidive).

Pour limiter les intrusions, Infrabel a identifié 49 lieux particulièrement problématiques ((gares, passages à niveau et pleines voies) qui sont régulièrement le théâtre d'intrusions. Des "hotspots" pour lesquels Infrabel travaille à une sécurisation. "En 2021, 5km de clôtures rigides en 2021, confie Jessica Nibelle. A Courtrai, des clôtures connectées, équipées de caméras reliées à un centre de contrôle, ont été installées. Des clôtures ont été posées dans l’entre-voie à Froyennes et Herseaux, dans le cadre du renouvellement de la ligne 75A, tandis que 24 quais de gare ont été rehaussés et 4 passages à niveau (Herseaux, Walcourt, Boechout et Zwijndrecht) équipés de tapis anti-intrusions."

Un Escape Game pour sensibiliser les jeunes

Si autant de personnes continuent à franchir, chaque jour, les voies de chemins de fer, c'est sans doute car elles n'ont par réellement connaissance du danger, pensant notamment qu'elles auront suffisamment le temps pour voir arriver un train lancé à pleine vitesse et ainsi l'éviter.

Infrabel a donc décidé de créer un jeu pour sensibiliser les jeunes au danger. Baptisé Code Rail, ce programme éducatif est destiné aux élèves de l’enseignement secondaire âgés de 12 à 18 ans, et est composé d’un Escape Game et d’une partie théorique. "Il permet aux jeunes de percevoir les comportements qu’ilspourraient avoir aux abords des voies et d’assimiler les règles à suivre de manière ludique. C'est un jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent résoudre des énigmes en 60 minutes en combinant des cartes et en encodant les chiffres qu’ils trouvent dans une application numérique."

Les enseignants peuvent commander la boîte de jeu gratuitement sur le site d'Infrabel.



En 2015, Infrabel avait déjà sensibilisé au danger du Trespassing en vidéo