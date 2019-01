Qui peut battre Maxime Prévot ? A priori, personne. Mais quatre humanistes vont tout de même tenter le coup. Le collège des assesseurs du CDH a annoncé lundi midi que cinq candidats se présentent à l’élection présidentielle interne pour succéder à Benoît Lutgen.

Il s’agit de François-Xavier Blanpain, Arthur Defoin, Bashiru Lawal, Jan Lippens et, donc, Maxime Prévot, le député-bourgmestre de Namur. Ce dernier est archi-favori. Il avait déjà été adoubé par M. Lutgen, au moment de l’annonce de sa démission, mardi dernier. Il reçoit en plus l’appui de la plupart des pontes du parti, dont Joëlle Milquet, elle-même présidente de 1999 à 2011.

"Le collège des assesseurs a réceptionné cinq candidatures" dans les temps, avant dimanche à minuit, a expliqué lundi Raymond Langendries, le président du collège. Elles ont toutes été jugées conformes aux statuts du parti et donc validées. Pour cela, les candidats devaient, parmi d’autres, être membres du CDH, signer un code de déontologie et présenter un programme électoral en six pages au maximum. "Je ne suis pas surpris" qu’il y ait autant de candidats, a encore commenté M. Langendries. "À toutes nos élections, nous avons eu plusieurs candidats. […] Il y a un candidat qui ressort plus que les autres, on ne va pas s’en cacher, mais ça reste une élection."

Les délais pour introduire une candidature étaient pourtant très serrés. Les personnes intéressées (...)