Les concurrents de Georges-Louis Bouchez espéraient une surprise. Elle n’a pas eu lieu.

Le Montois de 33 ans arrive largement en tête du scrutin des militants du MR pour la présidence du parti avec 45 % des votes des militants, devant Denis Ducarme, 23 %. Christine Defraigne (15%), Philippe Goffin (11%) et Clémentine Barzin (3,5%) sont éliminés. Comme attendu, Bouchez n’est pas parvenu à récolter les 50 % de voix (+1) nécessaires pour l’emporter au premier tour. Les deux candidats les plus à droite accèdent donc au second tour. Il faudra attendre le 29 novembre pour connaître l’identité du successeur de Charles Michel.

