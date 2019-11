Alors que les élections du second tour pour la présidence du MR se profilent, Georges-Louis Bouchez en a profité pour publier une photo qui appelle à l'unité du Mouvement Réformateur.



Le Montois a publié une photo avec Denis Ducarme, son adversaire pour la présidence du MR, les montrant bras dessus bras dessous, accompagnée d'un message fort avec la volonté d'illustrer l'union du parti et de montrer l'exemple.



"Une campagne peut amener à quelques tensions. Celle au sein du MR a été digne globalement et il serait dommage de la gâcher", annonce le jeune politicien. "C'est pourquoi, en ce jour de réception des bulletins de vote par nos militants, je formule le souhait que chacun pose un choix en connaissance de cause, dans l'intérêt de notre parti et de notre Pays, mais avec cette conviction profonde que ce qui rassemble les libéraux sera toujours plus fort que ce qui nous divise", déclare-t-il.



"En marche pour un Mouvement Réformateur uni et moderne", conclut Georges-Louis Bouchez.

Le dépouillement des votes du second tour aura lieu le vendredi 29 novembre après-midi au siège du MR.