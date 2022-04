"La Libre" a sondé de nombreux mandataires libéraux en vue du premier tour des élections en France.

Les Belges francophones aiment la politique française. Et, bien souvent, ils affichent leurs préférences lorsque approche le grand rendez-vous des présidentielles. Dimanche prochain, c’est le premier tour et La Libre a sondé les "barons" du MR avec une question : Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse ? Le candidat d’un libéralisme plutôt centriste ou l’héritière d’une droite plus conservatrice ?

Georges-Louis Bouchez s’était déjà prononcé à ce sujet : il a opté pour Macron. "Valérie Pécresse a été chiraquienne, sarkozyste, macroniste et maintenant elle ressort le karcher", critiquait-il. Rappelons, par ailleurs, que les élus MR et ceux de la galaxie macroniste siègent ensemble au Parlement européen au sein du groupe Renew Europe.