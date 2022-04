Les libéraux, les Engagés, Défi et le CD&V voteraient Macron, le PS pour Hidalgo et les verts avec Jadot.

Bien qu’une grande partie de nos élus est actuellement en vacances, nous avons réussi à contacter quelques d’entre eux pour leur poser cette question : "Si vous étiez français, pour qui voteriez-vous ?"

Au PS, la préférence va à la socialiste parisienne Anne Hidalgo. "Je serais français, je me poserais vraiment la question. Par fidélité, je voterais pour Anne Hidalgo", affirme Paul Magnette, président du PS. "Malheureusement, la percée ne se fait pas dans les sondages. Je continue de regretter très amèrement que les candidats de gauche n’aient pas été capables de se réunir." Pierre-Yves Dermagne, ministre de l’Emploi, voterait également pour la candidate du Parti socialiste parce qu’il est "loyal et fidèle". "Mais je regrette profondément et amèrement la dispersion de la gauche."