Malgré une pression du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, l'opposition a la fermeture des établissements scolaires aurait été trop forte.

Les écoles devraient bel et bien restées ouvertes même si des mesures plus strictes sont à prévoir dans les établissements comme le port du masque obligatoire en 4e et 5e primaire et le report du présentiel complet en 3e et 4e secondaire.

Il est également question d'avoir recours à davantage de tests antigéniques à l'école mais aussi sur le lieu de travail,.

Le ministre de la Santé fait pourtant pression, comme nous vous l'indiquions déjà précédemment, pour que les écoles ferment leurs portes ou du moins que des mesures fortes soient prises. Selon nos informations, il a été question d'avancer les vacances de Pâques d'une semaine. Mais il serait face à un mur, formé par les ministres-présidents vivement opposés à cette idée.

Frank Vandenbroucke a plaidé pour un important tour de vis. En substance, soit on ferme les écoles, soit il faut faire des sacrifices ailleurs sur le modèle du plan B recommandé par les experts. "Le chantage de Vandenbroucke n'a pas marché", nous indique une source politique.

Certains membres du comité de concertation trouvent le plan B, qui implique la fermeture des métiers de contacts, des centres commerciaux et un couvre-feu avancé, inacceptables. "C'est dans les écoles que se trouvent les clusters et contaminations très fortes, c'est donc là qu'il faut faire un effort sinon on perd à tous les niveaux", nous glisse une source bien informée. D'autres participants ne sont en revanche pas favorables à la fermeture des écoles. Les discussions se poursuivent pour trouver un compromis.