Face à la dégradation de cette situation, le syndicat de la CGSP Cheminots de Bruxelles a décidé de tirer la sonnette d’alarme.

Cela fait désormais quatre ans que les cheminots de l'atelier TGV de Forest commémorent le décès d'un de leur collègue mort d’une crise cardiaque, le 30 novembre 2015, alors qu'il prenait tout juste son service dans l’atelier. La régionale CGSP Cheminots de Bruxelles a ainsi observé une minute de silence ce mercredi pour lui rendre hommage.

"Nous voulons également dénoncer la dégradation des conditions de travail de tous les cheminots à l'atelier de Forest. Nous n'acceptons pas que les travailleurs du rail continuent à vivre dans de telles exigences, d’autant plus qu’il n’y a aucune volonté de la Direction de la SNCB d’engager des cheminots, de surcroît statutaires", indique Philippe Dubois, secrétaire permanent régional à la CGSP Cheminots.

Et le 24 septembre dernier, lors de la réunion de conciliation locale avec le management de l’atelier TGV de Forest, le syndicat socialiste a été informé du fait que l’effectif attribué en fonction de la charge est de l’ordre de 250 ETP. La CGSP avait alors directement contesté ces chiffres car la charge n’avait jamais changé.

"Et actuellement avec les départs à la pension, les transferts et les licenciements, nous évaluons le nombre des agents à moins de 250 personnes. Il nous en faudrait au moins 280 pour que ça tourne normalement".

Selon un porte-parole de la SNCB, près de 273 équivalents temps plein sont employés.

"Mais c'est complètement faux! Actuellement, le nombre d’ETP de l’atelier TGV de Forest est loin d’atteindre 250 ETP et sans doute encore moins, suite aux départs (licenciements, départs à la pension, transferts vers d’autre sièges)", affirme Philippe Dubois.

L'ombre d'une grève plane sur le rail

Et les conséquences de ce sous-effectif se font ressentir auprès du personnel. "Il y a un état de stress et de fatigue qui est tel que de nombreux agents tombent malades. De plus, les congés sont refusés pour certains collègues. Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable, on ne peut plus demander toujours plus de productivité aux employés face à l'état de la situation", déclare-t-il.

Face à l'échec des négociations avec la direction par rapport au total des effectifs en place à l'atelier, le syndicat de la CGSP compte désormais aller plus loin et se faire entendre. "Dans les prochaines heures, la Régionale CGSP Cheminots de Bruxelles demandera une conciliation et tirera la sonnette d’alarme avec menace de dépôt d’un préavis de grève dans les prochains jours si nous ne sommes pas entendus. Et il y aurait des conséquences sur le trafic ferroviaire", affirme Dubois.