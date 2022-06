On se débrouille comme on peut avec les heures de relance." Quand on demande aux responsables des unités de soins comment comptent-ils combler le manque de bras dans leurs unités durant la période estivale, voici en général la réponse que l’on reçoit. "Ce sont des difficultés qui se répètent chaque année depuis dix ans, estime Benoît Debande, directeur général administratif et financier au Chirec. Chez nous, on va chercher des solutions dans trois pots : tout d’abord, on va puiser dans le système des heures de relance, chaque salarié à temps plein peut en effet prester 120 heures supplémentaires maximum, et ce, de façon totalement défiscalisée. Ensuite, on va chercher des jobistes et, en dernier recours, on ferme certains services vu qu’il y a moins d’activités à cette période de l’année, comme au niveau des chirurgies programmées."