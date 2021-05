Ce dimanche soir, le temps s'est gâté sur quelques endroits du pays. A La Panne, un violent orage a éclaté, donnant lieu à de fortes averses et des rafales de vent impressionnantes.

Ce qui a forcé de nombreux clients à quitter la terrasse précipitamment. "Les clients se sont enfuis juste à temps", a commenté Kim Rohart, patron de plusieurs établissements côtiers.

Sur la vidéo ci-dessous, on peut voir des parasols s'envoler. Ce qui a causé quelques dégâts. "Les parasols noirs du Saloon se sont envolés sur ma terrasse. L'un d'eux est plié. Un autre est tombé et a cassé une table et deux chaises. Heureusement, c'est le seul dommage que nous ayons subi. D'autres éléments sont tombés mais n'ont pas été endommagés", poursuit-il.

En tout, les établissements de Kim Rohart peuvent accueillir environ 1400 personnes. Heureusement pour lui, ses autres cafés et restaurants n'ont pas eu de dégâts car ils venaient de fermer quand l'orage a éclaté.