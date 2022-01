Pour certains, la hausse des prix de l’énergie pourrait dépasser les 3 000 euros par an !

Ils s’appellent Guy, Nathalie, Elisha, Farid, Julien, Isabelle ou Denis. Et tous se demandent comment ils pourront bien finir leurs fins de mois. Principale cause de ces interrogations qui peuvent miner l’esprit : l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz. Qui, sur un an, peut alourdir la facture de plusieurs centaines d’euros. Parfois plus encore selon la superficie de l’habitation ou son isolation. Une problématique qui touche de plein fouet les citoyens qui, lors de la signature de leur contrat avec leur fournisseur, ont opté pour un tarif variable. Ceux-là ont vu leur facture exploser ces derniers mois. "Je ne sais pas comment je vais m’en sortir, confie Julie, une habitante d’Anderlecht. Je touche un peu plus de 1 500 € nets chaque mois et je dois aujourd’hui débourser 180 € pour l’électricité et le gaz contre 60 € il y a un an. Ajoutez le loyer et le fait que tout augmente (essence, courses…), il est impossible pour moi de rester en positif sur mon compte à la fin du mois."