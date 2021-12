Le Belge paye toujours ses abonnements télécoms plus cher que ses voisins européens. Ce n’est pas une nouveauté, et l’élargissement de l’offre vers des data toujours plus élevés n’y change rien. C’est même le contraire, au plus une offre est complète en Belgique, au plus la différence est marquée par rapport à nos voisins. Une situation détaillée par l’IBPT, Institut belge des services postaux et des télécommunications, dans son dernier rapport. "La Belgique est un pays où les prix des services de télécommunications sont en général élevés par rapport aux pays voisins. Si ce constat doit être nuancé pour certains besoins, tels ceux concernant les services mobiles de base, pour lesquels la Belgique est plutôt compétitive, notre pays est globalement de plus en plus cher par rapport à ses voisins à mesure que les besoins en voix et données augmentent."