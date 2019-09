Savez-vous à combien s’élève votre facture annuelle de consommation d’eau ? Non, à en croire une étude menée par Grohe, spécialiste en fournitures pour sanitaires.

Les femmes (73 %) sont visiblement plus nombreuses que les hommes (65 %) à n’avoir aucune idée de ce montant, tout comme les plus jeunes répondants.

De même, les locataires (75 %) l’ignorent plus souvent que les propriétaires d’une habitation (67 %). Les répondants qui déclarent connaître (à peu près ou précisément) le montant dépensé pour leur dernière facture d’eau ont déboursé en moyenne 286 €. Les Belges qui ont des enfants à la maison évaluent ce coût à une centaine d’euros de plus (en moyenne 348 € contre une moyenne de 247 € sans enfants).

Lorsqu’ils déclarent connaître (à peu près ou précisément) le nombre de mètres cubes consommés, les Belges l’estiment à une moyenne de 76 mètres cubes par an.

Tous sont cependant conscients que l’eau est une denrée à consommer avec modération, craignant même une pénurie.

Pas moins de 3 répondants sur 4 (74 %) estiment que les autorités doivent davantage inciter la population à consommer l’eau avec plus de parcimonie.

Bien que les hommes annoncent plus souvent qu’ils consomment trop d’eau, ce sont les femmes qui culpabilisent le plus souvent quant à leur consommation (23 % vs 34 %). Une part globalement équivalente (29 %), comprenant plus d’hommes et de jeunes, signale toutefois ne pas vraiment réfléchir à sa consommation d’eau au quotidien.

Quant aux gestes adoptés pour économiser l’eau, certains coulent de source, mais d’autres se révèlent plus étranges. Concrètement, que font-ils ? 75 % des Belges ferment le robinet en se brossant les dents et 62 % en faisant la vaisselle. Seuls 48 % des Belges ont l’habitude de prendre une douche bien organisée (se laver, se rincer et sortir). 41 % indiquent rester "le moins longtemps possible" sous la douche.

Les francophones sont plus nombreux à indiquer qu’ils ne tirent la chasse qu’après une grosse commission, et moins souvent après une petite…