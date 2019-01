Le projet est ambitieux et annonce un camping de luxe (avec des tarifs élevés) et les meilleurs conditions possibles pour soutenir les Diables rouges. Seulement, une fois sur place, les campeurs déchantent vite: pas d'eau chaude, toilettes sales, manque d'électricité, de WI-FI,...

De retour au pays, de nombreux déçus ont décidé de réclamer réparation pour les promesses non tenues lors de leur voyage. Test-Achats s'était constitué partie civile au nom de plus de 200 d'entre eux. En première instance, Sun Reizen nv et la RBFA ont été condamnés à 3.000 euros d'amende chacun, ainsi qu'au remboursement et au versement d'une indemnisation morale aux supporters qui avaient déposé plainte.

Dans la foulée, les deux condamnés avaient fait appel de cette décision. Dont le jugement devrait être rendu le 15 janvier prochain, clôturant un dossier vieux de quatre ans.