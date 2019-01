La cour d'assises de Bruxelles entamera ce lundi matin une nouvelle série d'auditions dans le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique.



Après avoir entendu certaines personnes constituées partie civile, la cour va maintenant passer aux deux juges d'instruction qui étaient en charge du dossier et pas moins de vingt-sept enquêteurs, jusqu'au mardi 29 janvier. La cour va entendre durant sept jours les juges d'instruction et les enquêteurs. Ceux-ci vont expliquer toute leur enquête en commençant par le déroulement des faits le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique. Les images de l'attaque seront à nouveau projetées à l'audience et commentées par les enquêteurs.

D'autres images seront également dévoilées, notamment une séquence vidéo sur laquelle Mehdi Nemmouche est reconnaissable le 28 mai 2014 aux bureaux de la compagnie de bus Eurolines, à la gare du Nord à Bruxelles. Il y avait acheté un billet pour le lendemain, afin de se rendre à Marseille où il a été arrêté.

Les enquêteurs feront aussi projeter des images du Musée juif datant du 23 mai 2014, la veille de l'attentat, sur lesquelles on distingue un homme ayant la même physionomie que l'auteur de la fusillade, selon eux.

Ils évoqueront l'arrestation de Mehdi Nemmouche et la découverte des armes qu'il transportait. Ils concentreront par la suite leurs analyses sur l'examen des numéros contactés ou ayant contacté ceux qui sont attribués à Mehdi Nemmouche, un examen qui les avait menés vers Mounir Attallah et Nacer Bendrer.

Les enquêteurs exposeront donc aussi les soupçons de complicité qui ont pesé sur ces deux hommes, dont un a bénéficié d'un non-lieu dans cette affaire et l'autre est accusé aux côtés de Mehdi Nemmouche, ainsi que leurs différents interrogatoires. Mehdi Nemmouche, lui, avait refusé de parler aux policiers et a également refusé de répondre aux questions de la cour.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d'assises de Bruxelles d'être auteur et co-auteur de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

L'attentat avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d'armes, dont une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif.

Selon l'enquête, il est celui qui a fait feu sur les quatre victimes à l'intérieur du musée, l'homme visible sur les images de caméras de vidéo-surveillance dans et autour du musée lors de l'attaque, et qui avaient fait l'objet d'un avis de recherche largement diffusé.

Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur.

Quant à Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, il est soupçonné d'avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche.