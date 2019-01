La mère d'Alexandre Strens attend du procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer que le premier "s'explique, dise ce qu'il a fait, qui sont ses complices et quelles sont ses motivations", a déclaré lundi matin son avocat, Me Dalne, à son arrivée à la cour d'assises de Bruxelles pour le tirage au sort des jurés.

Si l'avocat du Musée juif, Me Masset, estime que "devant une chambre criminelle les débats et le procès auraient été beaucoup plus rapides", Me Dalne trouve logique que l'affaire soit jugée par un jury populaire. "Si, pour des faits comme ceux-ci, on ne fait pas de procès devant une cour d'assises, alors on n'en fera jamais."

L'oralité des débats amènera sans doute une "charge émotionnelle" pour les jurés. "C'est l'objectif du terrorisme de frapper de manière aveugle. Tout le monde peut se projeter dans la situation de ces malheureuses personnes qui n'avaient qu'un tort: être là au mauvais moment et pour certains", avoir la 'mauvaise' obédience, estime Me Masset.

Le tirage au sort des jurés a débuté vers 9h30. Les débats commenceront jeudi. Les deux accusés seront interrogés durant trois jours: mardi, mercredi et jeudi prochains

les jurés n'ont pour l'instant entendu que le "quart du dixième" de l'affaire

Mehdi Nemmouche avait "l'obligation d'être présent, il est donc là", a laconiquement indiqué Me Henry Laquay, lundi, à son arrivée à la cour d'assises de Bruxelles.

L'un des avocats du principal accusé de l'attentat au Musée juif est resté évasif quant à la réelle volonté de son client de collaborer aux débats. Me Laquay attend que le jury, dont le tirage au sort a débuté lundi matin, "soit composé à l'image de la société, qu'il la représente dans ce procès".

"Il faudra que les magistrats et avocats expliquent aux jurés que pour eux, le vrai procès, c'est maintenant. Qu'ils doivent faire abstraction de tout ce qu'ils ont entendu, notamment dans la presse, car ils n'ont pour l'instant entendu que le 'quart du dixième' de l'affaire et de manière souvent déformée malheureusement, même si ce n'est pas la faute de la presse", a encore déclaré le conseil de Mehdi Nemmouche.

Me Laquay avait assuré dimanche à l'agence Belga que son client serait présent à l'audience de ce lundi. Un doute à ce sujet était né des propos de l'autre avocat de l'accusé, Me Courtoy, à l'issue de l'audience préliminaire en décembre dernier.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer seront interrogés mardi, mercredi et jeudi prochains (2)

Les deux accusés de l'attentat au Musée juif de Belgique, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, seront interrogés durant trois jours: mardi, mercredi et jeudi prochains, selon le calendrier des audiences établi par la cour. Ce dernier pourrait néanmoins être modifié en fonction de l'avancée des débats. Le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique débutera ce jeudi avec la lecture de l'acte d'accusation du parquet fédéral, qui se poursuivra également ce vendredi. Ensuite, le procès reprendra mardi prochain, le 15 janvier, avec l'interrogatoire des deux accusés, qui se poursuivra encore mercredi prochain, le 16 janvier, et jeudi prochain, le 17 janvier.

Dans la suite des débats, la cour entendra les personnes constituées partie civile le vendredi 18 janvier et ensuite les juges d'instruction et les enquêteurs les 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29 janvier. Puis, la cour entendra les médecins légistes et plusieurs experts le 30 janvier.

Dès le 1er février, ce sont des témoins qui seront appelés devant la cour, et ce jusqu'au 12 février (jours ouvrables). Les quatre journalistes français qui avaient été pris en otage en Syrie en 2013 et qui avaient désigné Mehdi Nemmouche comme leur geôlier, seront entendus le jeudi 7 février.

Le procès se poursuivra ensuite avec le réquisitoire et les plaidoiries, dont les dates exactes ne sont pas encore déterminées.

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.