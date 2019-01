La cour d'assises de Bruxelles débute ce mardi matin l'interrogatoire des deux accusés, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, qui avait coûté la vie à quatre personnes. La présidente de la cour, Laurence Massart, donnera tout d'abord la parole aux avocats de Mehdi Nemmouche, pour la lecture de leur acte de défense, qui devrait durer 1h à 1h30. Après cela, la magistrate entamera son interrogatoire des accusés.

La présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, a fait état, mardi matin vers 9h30, d'un courrier qui lui a été adressé par le président du tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Ce dernier y mentionne que le 2e juré a travaillé comme greffier durant une période déterminée pour l'une des deux juges d'instruction qui ont mené l'enquête sur l'attentat au Musée juif de Belgique. La présidente a suspendu l'audience jusqu'à 10h00. Alors que les discussions reprenaient, les parties ont montré des opinions contraires quant à la récusation du juré. L'audience a à nouveau été suspendue afin que la cour puisse délibérer. Après 1h30 d'interruption, l'audience a finalement repris et le 2e juré a été récusé.

Suivez notre direct

La magistrate doit questionner les accusés l'un après l'autre tout d'abord sur leur parcours de vie, pour en arriver ensuite au coeur du dossier: l'attentat au Musée juif de Belgique.

La juge interrogera donc Mehdi Nemmouche sur son séjour à Bruxelles entre fin mars et fin mai 2014, puis sur son arrestation à Marseille en possession des armes qui ont servi lors de l'attaque au Musée juif de Belgique. Mehdi Nemmouche a, durant l'enquête, toujours refusé de donner des explications sur son implication, disant réserver ses réponses pour la cour d'assises.

La présidente interrogera également Nacer Bendrer sur sa venue à Bruxelles les 10 et 11 avril 2014, sur ses nombreux contacts téléphoniques avec Mehdi Nemmouche juste avant et juste après les faits, ainsi que sur les armes et munitions retrouvées dans un pavillon à Marseille, là où il avait été interpellé le 9 décembre 2014. La police y avait notamment découvert une kalachnikov similaire à celle utilisée lors de l'attaque au Musée juif de Belgique.

Enfin, la présidente de la cour questionnera encore les accusés sur leur situation actuelle (familiale, personnelle et professionnelle), et sur la façon dont ils voient leur avenir (leurs projets de vie).

La juge laissera ensuite les jurés poser d'éventuelles questions aux accusés, puis les autres parties poser les leurs également, en commençant par la partie civile puis le ministère public et enfin la défense.

La cour a prévu, pour cet interrogatoire, trois journées complètes d'audience, de mardi en milieu de matinée à jeudi soir.