Mehdi Nemmouche avait "l'obligation d'être présent, il est donc là", a laconiquement indiqué Me Henry Laquay, lundi, à son arrivée à la cour d'assises de Bruxelles. L'un des avocats du principal accusé de l'attentat au Musée juif est resté évasif quant à la réelle volonté de son client de collaborer aux débats. Me Laquay attend que le jury, dont le tirage au sort a débuté lundi matin, "soit composé à l'image de la société, qu'il la représente dans ce procès".

"Il faudra que les magistrats et avocats expliquent aux jurés que pour eux, le vrai procès, c'est maintenant. Qu'ils doivent faire abstraction de tout ce qu'ils ont entendu, notamment dans la presse, car ils n'ont pour l'instant entendu que le 'quart du dixième' de l'affaire et de manière souvent déformée malheureusement, même si ce n'est pas la faute de la presse", a encore déclaré le conseil de Mehdi Nemmouche.

Me Laquay avait assuré dimanche à l'agence Belga que son client serait présent à l'audience de ce lundi. Un doute à ce sujet était né des propos de l'autre avocat de l'accusé, Me Courtoy, à l'issue de l'audience préliminaire en décembre dernier.

Le tirage au sort des jurés du procès de l'attentat au Musée juif débute

La cour d'assises a entamé, lundi à 10h27, le tirage au sort des jurés pour le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique.Huit hommes et quatre femmes ont été choisis lundi, vers 13h00, devant la cour d'assises de Bruxelles, pour composer le jury au procès de Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attentat au Musée juif de Belgique. Neuf femmes et trois hommes ont également été choisis pour être jurés suppléants et donc pour remplacer le cas échéant des jurés effectifs.

Le jury a ensuite prêté serment.

La cour a suspendu l'audience jusqu'à 14h30 lundi. Celle-ci reprendra pour un bref instant, le temps d'expliquer au jury la mission qu'il aura à remplir dès jeudi, lorsque les débats débuteront.

Dans ce procès, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français de respectivement 33 et 30 ans, sont accusés d'être auteurs ou co-auteurs de l'attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles.

Elle avait coûté la vie à quatre personnes: Emmanuel et Miriam Riva, un couple de touristes israéliens, Dominique Sabrier, une bénévole du musée, et Alexandre Strens, un employé du musée.

Nemmouche et Bendrer à la barre la semaine prochaine

Les deux accusés de l'attentat au Musée juif de Belgique, Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, seront interrogés durant trois jours: mardi, mercredi et jeudi prochains, selon le calendrier des audiences établi par la cour. Ce dernier pourrait néanmoins être modifié en fonction de l'avancée des débats.

Unia veut que "le caractère antisémite" de l'attentat au Musée juif "soit reconnu"

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) a décidé de se constituer partie civile dans le procès de l'attentat au Musée juif de Belgique pour que "le caractère antisémite de cet acte soit reconnu", a-t-il indiqué lundi par communiqué. "Les auteurs n'ont pas choisi leurs victimes au hasard: ils ont clairement ciblé les Juifs", pointe le directeur d'Unia, Patrick Charlier, qui souligne la circonstance aggravante que constitue un crime de haine, "commis à l'égard des victimes pour ce qu'elles sont et ce qu'elles représentent".

Le législateur prévoit en effet de punir plus sévèrement des crimes motivés par la haine, dans ce cas-ci envers une communauté. Pour Unia, représenté au procès par Me Christophe Marchand et Me Dounia Alama, "ce crime ne touche pas seulement les visiteurs, les travailleurs et leurs familles. Il s'agit aussi d'une menace pour toutes les personnes juives. Les auteurs ont voulu envoyer le message que tous les Juifs sont vulnérables et peuvent potentiellement subir le même sort."