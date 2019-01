Alexandre Strens a été touché par un tir "chirurgical" en plein milieu du front, a raconté lundi devant la cour d'assises le premier médecin intervenu au Musée juif, le 24 mai 2014.



Les premiers pompiers-ambulanciers arrivés sur les lieux ont d'emblée constaté le décès des époux Riva, qui se trouvaient dans le couloir d'entrée du Musée.

Plus loin, au niveau du local d'accueil, gisait Alexandre Strens. Il était en position latérale de sécurité, ne parlait pas et tentait de se relever "instinctivement", ont rapporté les pompiers devant la cour. Placé sous assistance respiratoire, il a été emmené par le Smur quelques minutes plus tard.

Un témoin s'est également souvenu avoir heurté des douilles, dans un mélange de sang et d'eau issue des radiateurs perforés par les coups de feu.

Le premier médecin arrivé sur place a été marqué par la trace de tir "chirurgical" que portait Alexandre Strens au milieu du front. Le témoin avait par ailleurs "très peur", les lieux n'ayant pas encore été sécurisés au moment de son intervention, a-t-il raconté, tremblant, en dépit de ses 25 années d'expérience sur le terrain.

La peur face à la scène de crime a également saisi l'une de ses collègues médecin, qui a évoqué une véritable "exécution".

Miriam et Emanuel Riva, atteint chacun d'une balle dans la nuque, sont morts sur le coup selon les premières constatations. Alexandre Strens, touché à la tête, est décédé à l'hôpital une quinzaine de jours plus tard.





Les premiers témoins évoquaient un auteur en fuite en voiture

Les premières auditions des témoins, juste après la fusillade au Musée juif de Belgique, faisaient état d'un véhicule à bord duquel l'assaillant aurait pris la fuite, ressort-il lundi de l'audition devant la cour d'assises de Bruxelles des premiers enquêteurs arrivés sur les lieux le 24 mai 2014.



La police a débuté les auditions des témoins juste après la tuerie, afin de garder intacts les souvenirs de chacun.

Un témoin a ainsi indiqué à un policier avoir relevé la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui aurait démarré en trombe après l'attaque. Une amie de ce témoin "a ajouté qu'elle avait vu l'auteur de s'engouffrer à l'intérieur de la voiture", a précisé ce policier devant la cour.

Le véhicule a été identifié comme appartenant à une à une société privée de taxis. Muni d'un système de géolocalisation, il a été intercepté à Jette à 16h14, soit 25 minutes après le signalement de l'attaque au dispatching de la police. Une seule personne se trouvait à bord. La voiture a été saisie pour constatations.

La piste a cependant pu être écartée rapidement et le conducteur mis hors de cause.





Les juges d'instruction soulignent l'efficacité de la collaboration avec la France



Les juges d'instruction Berta Bernardo Mendez et Claire Bruyneel ont entamé lundi leur témoignage devant la cour d'assises de Bruxelles en détaillant leur rôle dans le cadre de l'enquête sur l'attentat au Musée juif, le 24 mai 2014.



Elles se sont également félicitées de la bonne collaboration internationale qui a prévalu durant l'enquête. Les témoins ont entamé leur exposé en rappelant notamment la spécificité du terrorisme, matière dans laquelle deux juges peuvent être désignés, et en détaillant le fonctionnement de la police, fédérale comme locale.

Berta Bernardo Mendez et Claire Bruyneel vont, durant six jours, revenir devant la cour sur une enquête de près de quatre ans.

Elles ont évoqué l'équipe commune mise sur pied avec la France jusqu'en juillet 2016, qui a "très bien fonctionné". Le "dossier est exemplatif en matière de collaboration entre services étrangers", a insisté Mme Bruyneel.

Les équipes belge et française agissaient réellement en "fusion". Au total, cinq juges des deux pays sont intervenus dans le dossier.

Une présentation Powerpoint illustrant l'exposé des juges a été distribuée aux parties. Mehdi Nemmouche a insisté pour en recevoir une copie.