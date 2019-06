Me Marc Uyttendaele, l'un des conseils de Christian Van Eyken, a évoqué dans sa plaidoirie, vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, la personnalité de la victime. "Marc Dellea était un homme plutôt introverti, solitaire, et plusieurs choses posent question le concernant. On sait qu'il a fait de fausses déclarations à l'assurance, qu'il avait souvent dans les mains des liasses de billets et qu'il trafiquait dans les voitures", a avancé l'avocat. L'ancien député au parlement flamand Christian Van Eyken et son épouse, Sylvia B., sont prévenus devant le tribunal pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea, en juillet 2014 à Laeken. "On constate également qu'il y a des dégradations sur la voiture de Marc Dellea et qu'il y avait une batte de base-ball sur le siège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ca veut dire que c'est quelqu'un qui a peur. On peut penser à quelqu'un qui se sent traqué, peut-être par quelqu'un qui lui en veut. Marc Dellea est un homme perdu dans sa vie conjugale et familiale et c'est quelqu'un qui a tout l'air d'être aux abois. Mais ça, ça n'est pas assez pertinent pour l'avocate générale. Elle n'en parle pas parce que ça ne sert pas sa thèse", a plaidé Me Uyttendaele.

"Même la famille de Marc Dellea s'est demandée s'il n'avait pas contracté des dettes avec de mauvaises personnes", a-t-il relevé, rappelant encore que les enquêteurs n'ont jamais pu savoir où il avait passé la soirée du 6 juillet 2014 avant de rentrer chez lui vers 23h30, où il sera ensuite retrouvé mort le 8 juillet en matinée. "On sait que Marc Dellea est désespéré et qu'il est aussi mystérieux", a-t-il conclu.

Poursuivant sa plaidoirie, Me Uyttendaele a avancé que l'affirmation selon laquelle Sylvia B. a tué la victime pour bénéficier de l'assurance solde restant dû contractée lors de l'achat de leur maison à Tubize ne tient pas la route. "C'est un mobile imbécile! Sylvia B. et Christian Van Eyken n'avaient aucun problème d'argent. Quant au mobile qui serait lié à la garde de L. [fille de Marc Dellea et Sylvia B.], il ne tient pas la route non plus puisque que des conversations entre Marc Dellea et Sylvia B. montrent qu'elle ne voulait pas couper le lien entre L. et son père. Tout démontre que la séparation était en train de se faire et que les parents s'entendaient sur les modalités de la garde de L. Sylvia B. dit même à Marc Dellea de ne pas verser de pension alimentaire mais plutôt de mettre de l'argent de côté pour elle plus tard", a poursuivi l'avocat.

Me Uyttendaele a également évoqué la personnalité de Sylvia B. et celle de son client. "Sylvia, elle a une forte personnalité, c'est certain. Elle fait plus de bruit dans le vestiaire que sur le terrain, comme elle le dit elle-même", a-t-il affirmé, faisant référence à son langage de charretier, notamment lorsqu'elle dit à Christian Van Eyken dans un SMS, fâchée qu'il ne lui réponde pas, "monsieur le député n'est qu'un connard de Flamand".

"Christian, lui, c'est vrai, a mal géré ses premiers enfants et a sans doute été trop brutal avec eux", a poursuivi l'avocat, faisant référence au témoignage accablant qu'ont livré devant le tribunal les deux fils aînés de Christian Van Eyken. Ceux-ci ont rompu tout contact avec leur père qui, selon eux, n'a cessé de les rabaisser et de les dénigrer durant leur enfance. "Oui, il a été colérique et volage, mais qu'on n'en fasse pas quelqu'un de détestable", a encore dit l'avocat.

Christian Van Eyken et Sylvia B. sont prévenus devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir assassiné le premier mari de cette dernière, Marc Dellea. Cet homme âgé de 45 ans avait été retrouvé mort dans son appartement, avenue Mutsaard à Laeken, le 8 juillet 2014.

Il avait reçu une balle dans la tête et aucune arme n'avait été retrouvée sur place.

Le parquet de Bruxelles avait ouvert une enquête qui avait mené à Sylvia B., alors épouse de la victime, et Christian Van Eyken, patron et amant de Sylvia B. Cette dernière était sa collaboratrice lorsqu'il était député au Parlement flamand et tous deux entretenaient une relation amoureuse.