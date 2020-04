En réalité, ce sont quelque 160 ouvriers de l'usine bruxelloise qui se sont portés volontaires pour cette mission que l'on peut qualifier d'humanitaire. Le mouvement est né en quelques heures pour participer à la production de respirateurs et faire face ainsi à la crise du coronavirus. Le projet a été initié par des professeurs et chercheurs de la VUB. Par un communiqué samedi soir, le PTB proposait d’accélérer les procédures d’homologation pour que ce projet puisse voir le jour au plus vite.

