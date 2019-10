Jusqu’à 23 degrés annoncés avant le retour de la pluie dès lundi.

Cette année, l’automne n’a pas attendu pour faire son arrivée. Pluie, nuages, vent et températures de plus en plus fraîches, on est servi depuis deux bonnes semaines. Mais ce week-end, la Belgique va s’offrir une parenthèse de beau temps ! L’occasion de profiter encore une fois de températures estivales et d’un soleil généreux. La dernière fois ? “Il faut toujours rester prudent, mais l’épisode de beau temps de ce week-end n’amorce pas une longue période de soleil, analyse Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Le temps de ce week-end sera certainement temporaire avec des températures estivales et du soleil avant le retour de la pluie lundi, peut-être même dès dimanche soir.”

Pour la suite, on doit s’attendre au retour de la pluie et de la fraîcheur. “On est visiblement reparti sur un schéma pluvieux, ce qui n’est pas plus mal pour les sols et les nappes phréatiques.”

Car pour la première fois depuis quelques mois, la Belgique n’est plus en état de sécheresse. “C’est une bonne nouvelle même si je sais que la pluie ne plaît pas aux gens, sourit Pascal Mormal. À Uccle, il est tombé environ 100,5 litres par mètre carré depuis le 22 septembre.”

Un conseil donc : profitez de ce week-end pour faire le plein de soleil avec un thermomètre qui va grimpa jusqu’à 20 degrés samedi et 23 degrés dimanche.

Et sur le long terme ? Une montée du mercure n’est jamais à exclure d’ici la fin du mois, mais cela reste difficile à imaginer cette année. Les prochaines semaines commenceront donc avec de la pluie, mais l’automne s’annonce plutôt sec par la suite. “Octobre restera sûrement comme un mois arrosé, mais les schémas prédisent actuellement un mois de novembre plutôt sec et doux. Pour le début de l’hiver, on part sur les mêmes données mais toujours sans certitudes. Et puis, ce sont des tendances générales, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de gelées ou une petite vague de froid.”