Le beau soleil de cette fin de semaine va laisser place à de la pluie, mais surtout une tempête ce week-end.

Cette première semaine de février est décidément très animée au niveau météorologique. Après de la pluie, et même quelques centimètres de neige dans les Haute Fagnes, le soleil a fait son apparition pour nous offrir une fin de semaine très lumineuse. Malheureusement, on ne pourra pas en profiter ce week-end puisque la pluie va faire son retour samedi, avant l’annonce d’une tempête prévue pour dimanche soir. “Il est encore trop tôt pour savoir quelle sera sa puissance exacte, mais il se confirme qu’une tempête traversera la Belgique ce dimanche, annonce Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Ce qu’on peut annoncer c’est qu’il devrait d’office y avoir des rafales au-dessus de 100 km/h à la côte.”

© D.R.



D’autres prévisions indiquent des rafales à l’intérieur des terres de 100 à 120 km/h. La tempête Ciara devrait donc pousser les autorités à activer le numéro d’urgence 1722 ou encore de fermer beaucoup de bois et espaces verts. “Nous faisons des analyses toutes les six heures et il faut savoir qu’une tempête peut très vite évoluer, dans un sens comme dans l’autre.”

Et s’il faudra se montrer prudent, la situation annoncée n’a rien d’exceptionnelle pour la saison. “La dernière grosse tempête remonte à mars 2019 et était de la même importance, grosso modo. La douceur de l’hiver favorise également ce genre de phénomène puisqu’on a retrouvé des tempêtes similaires en janvier 2007 ou encore à la même période en 1990.”

Cette dernière a d’ailleurs le record de la plus forte rafale jamais enregistrée en Belgique : 168 km/h à Beauvechain, en Brabant wallon.

Les heures à venir pourront confirmer les modèles actuels. “Si on atteint une centaine de kilomètres par heure à la côte, disons que c’est plutôt habituel. Mais dans l’intérieur des terres, il faudra s’attendre à des dégâts.”