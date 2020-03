Le Conseil national de sécurité s’est réuni durant plus de cinq heures avant d’annoncer ses mesures. Les débats, comme à chaque fois le cas, ont été rudes entre les différents partis. Au sein du CD&V, selon nos informations, on plaidait pour des mesures supplémentaires, comme le couvre-feu et la limitation des distances autorisées pour se balader depuis son domicile. Ce dernier point a fait l’objet de discussions particulièrement ardues. Ces mesures, que ne souhaitait pas appliquer la Première ministre, n’ont pas été retenues.

